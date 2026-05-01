Konya’da İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na saldırısı kınandı

Konya'da cuma namazının ardından Kapu Camisi önünde toplanan Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İsrail aleyhine slogan attı.
Grup adına açıklama yapan Ahmet Poçanoğlu, filoya uluslararası sularda yapılan müdahalenin kabul edilemez olduğunu söyledi.
Gazze'nin çığlığına ses olmak ve insanlık dışı ablukayı kırmak için yola çıkan Sumud Filosu'nun uluslararası sularda İsrail'in korsan saldırısına uğradığını belirten Poçanoğlu, uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğünün ihlal edildiğini aktardı.
