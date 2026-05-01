Sarayönü’nde ata tohumu ve B-Reçete eğitimi düzenlendi

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Sarayönü’nde ata tohumu ve B-Reçete konularına yönelik eğitim programı gerçekleştirildi. Programa ilçe protokolü ile birlikte çok sayıda üretici ve vatandaş katıldı.
Programa Sarayönü Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, 114. Dönem Kaymakam Adayı Uğur Çitci ve İlçe Tarım Müdürü Ferhat Koçak katılım sağladı. Yoğun ilginin olduğu etkinlikte üreticiler de yer aldı.
Uzman İsimlerden Eğitim
Eğitim kapsamında Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Doç. Dr. Hayati Akmaz, ata tohumunun önemi ve sürdürülebilir tarımdaki yeri hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı. İlçe Tarım Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Nurullah Akdağ ise B-Reçete uygulamaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Soru-Cevap Bölümü Gerçekleştirildi
Program çerçevesinde üreticilerin aktif katılım sağladığı soru-cevap bölümü de düzenlendi. Katılımcılar merak ettikleri konuları uzmanlara yöneltme fırsatı buldu.
Ata Tohumu Dağıtımı Yapıldı
Eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin ardından katılımcılara ata tohumu dağıtımı yapılarak program sona erdi.
Yerel Tohum İçin Önemli Adım
Yerel tohumun korunması ve yaygınlaştırılması adına önemli bir adım olarak değerlendirilen programa yoğun katılım sağlandı.
