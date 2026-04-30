Güncelleme Tarihi:

Konya’da bir zam haberi daha! İşte yeni tarife

Konya'da taksi ücretlerine yönelik yeni tarife açıklandı. Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, yaptığı yazılı açıklamada güncel maliyetler doğrultusunda düzenlemeye gidildiğini duyurdu.

YENİ TAKSİ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Açıklamaya göre taksimetre açılış ücreti 55 TL olarak belirlenirken, kilometre başına ücret 50 TL oldu. Kısa mesafe olarak bilinen indi-bindi ücreti ise 200 TL'ye yükseltildi.

YENİ TARİFE 4 MAYIS'TA YÜRÜRLÜKTE

Başkan Karabacak, yapılan düzenlemenin artan maliyetler dikkate alınarak hazırlandığını belirtti. Yeni taksi tarifesinin 4 Mayıs itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.

 

Kaynak: Haber Merkezi

