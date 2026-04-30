Konya’daki yangında 6 kişilik aile ölümden dönmüştü! Kaymakamdan destek ziyareti

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya'nın Karapınar ilçesinde geçtiğimiz günlerde Pınarbaşı Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm kapsamında bulunan C2 blokta, Erdinç Altıntaş'a ait evde gece saat 02.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında elektriklerin kesilmesi, evde bulunan aile bireyleri arasında büyük paniğe yol açtı.

AİLE DUMANA RAĞMEN SON ANDA KURTULDU

Engelli çocukları bulunan aile, güvenlik amacıyla evin giriş kapısının anahtarını sürekli saklı tutuyordu. Ancak yangının yarattığı panik nedeniyle anahtarı bulmakta zorlanan aile fertleri dumandan olumsuz etkilendi. Tüm zorluklara rağmen baba Erdinç Altıntaş, 4 çocuğunu ve ailesini sağ salim dışarı çıkarmayı başardı. Altıntaş yaşadıkları anları, "Allah'ım sana şükürler olsun, canlarımızı kurtarabildik” sözleriyle anlattı.

YANGININ NEDENİ ŞARJ CİHAZI OLABİLİR

Yangının kısa sürede büyümesi apartman sakinleri arasında da korkuya neden olurken, evde bulunan eşyaların büyük kısmı zarar gördü. Aile fertlerinden yalnızca babanın elinde yanık oluştuğu öğrenildi. İlk değerlendirmelere göre yangının, şarjda bırakılan bir telefon ya da şarj aletinden çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

KAYMAKAMDAN DESTEK ZİYARE

Yangının ardından Karapınar kaymakamı Şenol Öztürk, evi zarar gören Altıntaş ailesini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette aileyle yakından ilgilenen Kaymakam Öztürk, geçmiş olsun dileklerini ileterek olay hakkında bilgi aldı. Yangın sonrası oluşan hasarın giderilmesi ve ailenin ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kurumlar tarafından gerekli desteğin sağlanacağını ifade etti.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

