Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez’e kaç gün kaldı? Hıdırellez ritüelleri nelerdir?

Baharın gelişiyle birlikte bolluk ve bereketi simgeleyen Hıdırellez geri sayımı başladı. Peki, Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez’e kaç gün kaldı? Hıdırellez ritüelleri nelerdir?

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği ve her yıl büyük bir coşkuyla karşılanan Hıdırellez'in 2026 tarihi de belli oldu. Anadolu'nun en köklü kültürel miraslarından biri olan bu özel gün, bu yıl da vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez'e kaç gün kaldı? Hıdırellez ritüelleri nelerdir?

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hıdırellez, Türk kültürü başta olmak üzere Orta Doğu'nun çeşitli bölgelerinde binlerce yıldır sürdürülen geleneksel bir bayramdır. Halk inancına göre bugün, Hızır ve İlyas peygamberlerin buluştuğu özel bir zaman dilimini temsil eder. Hem manevi hem de kültürel anlam taşıyan Hıdırellez'de insanlar dilek diler, çeşitli ritüeller gerçekleştirir ve baharın gelişini sevinçle karşılar.

HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANIR?

Hıdırellez, her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanır. Baharın gelişiyle birlikte doğanın canlanmasını, bolluk ve bereketin artmasını simgeler. Bugün, hem Türkiye'de hem de Orta Doğu'nun farklı bölgelerinde çeşitli etkinliklerle kutlanır.

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ

Hıdırellez günü yapılan uygulamalar bölgelere göre farklılık gösterebilir:

Dilek dileme: Gül ağacı altına dilek yazılı kağıtlar bırakılır.

Ateşten atlama: Kötülüklerden arınmak ve sağlık dilemek amacıyla ateş üzerinden atlanır.

Doğa etkinlikleri: Aileler piknik yapar, doğada vakit geçirir, çeşitli oyunlar ve eğlenceler düzenlenir.

Bereket duaları: Ev, tarla ve hayvanlar için bolluk ve bereket dilekleriyle dualar edilir.

