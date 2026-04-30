Manisa Yeni Emniyet İl Müdürü Adnan Karayel kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile birçok ilin emniyet müdürü değişti. Adnan Karayel kimdir? Sorusu bu nedenle gündeme gelen konular arasında yer aldı. Peki, Adnan Karayel kimdir? Yeni Manisa Emniyet Müdürü Adnan Karayel kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

1968 yılında Ankara'da dünyaya gelen Adnan Karayel, 1991 yılında Polis Akademisi'nden mezun olarak emniyet teşkilatındaki görevine başladı. Meslek hayatına Mersin'de Komiser Yardımcısı olarak adım atan Karayel, yıllar içinde farklı illerde önemli görevler üstlendi.

Farklı İllerde Görev Yaptı

Kariyeri boyunca Elazığ, Denizli, Muğla ve Tokat'ta çeşitli görevlerde bulunan Karayel, edindiği tecrübelerle teşkilat içinde dikkat çeken isimler arasında yer aldı. 2017 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi eden Karayel, aynı yıl Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda Polis Başmüfettişi olarak görev yaptı.

Elazığ'dan Manisa'ya Atandı

2 Ağustos 2023 tarihli kararnameyle Elazığ İl Emniyet Müdürü olarak atanan Karayel, 9 Ağustos 2023'te görevine başlamıştı. Son atamayla birlikte Karayel'in yeni görev yeri Manisa oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Karayel, burada görevini sürdürecek.

Üst Düzey Atamalar Dikkat Çekti

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar kapsamında mülki idarede de önemli değişiklikler yaşandı. Vasip Şahin, Ankara Valiliği görevinden alınarak Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı'na atanırken; Yakup Canbolat Ankara Valisi olarak görevlendirildi.

Emniyet Teşkilatında Değişim

Emniyet teşkilatının üst kademelerinde de görev değişiklikleri gerçekleşti. Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş görevden alınırken, yerine Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı. Yapılan bu atamalarla birlikte teşkilatta yeni bir dönem başladı.

