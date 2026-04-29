GES getirisi 2026: 1 dönüme kaç adet güneş paneli sığar

Yenilenebilir enerji yatırımlarına ilginin artmasıyla birlikte “güneş tarlası“ olarak bilinen güneş enerjisi santrali (GES) projeleri, yatırımcıların radarına girmiş durumda. Özellikle artan elektrik fiyatları ve devlet teşvikleri, bu alandaki yatırımları daha cazip hale getiriyor. Peki, 1 dönüm araziye kaç güneş paneli sığar? Ne kadar kazandırır?

1 DÖNÜM ARAZİYE KAÇ GÜNEŞ PANELİ SIĞAR

Türkiye'de 1 dönüm (1.000 metrekare) araziye, panel boyutu ve yerleşim planına bağlı olarak ortalama 250 ila 400 adet güneş paneli sığdırılabilir. Bu büyüklükte bir kurulum genellikle 60 kW ile 100 kW arasında bir kurulu güce karşılık gelir.

NE KADAR ELEKTRİK ÜRETİR

Sistem, bulunduğu bölgenin güneşlenme süresine göre yılda yaklaşık 140 bin ile 180 bin kWh elektrik üretebilir.

HANGİ ARAZİYE GÜNEŞ PANELİ YAPILABİLİR

Tarım arazilerine güneş paneli kurulumu tamamen yasak değildir ancak ciddi sınırlamalara tabidir.

Verimli tarım arazilerine doğrudan kurulum genellikle mümkün değildir.

Tarım İl Müdürlüğü'nden "tarıma elverişli değil" (marjinal tarım arazisi) belgesi alınabilen araziler uygundur

GÜNEŞ PANELLERİNDEN VERGİ ALINIR MI

Evlerin çatısına kurulan ve 50 kW'a kadar olan üretim tesislerinden elde edilen gelir, "Esnaf Muafiyeti" kapsamında vergilendirilmez.

Ancak ticari amaçla kurulan büyük ölçekli güneş enerjisi santrallerinde elde edilen gelirler vergiye tabidir. Bunun dışında panel ve ekipman alımlarında KDV uygulanır.

DEVLETE ELEKTRİK NASIL SATILIR

Üretilen elektriğin devlete satışı ise doğrudan klasik bir satış şeklinde değil, lisanssız üretim modeli üzerinden gerçekleştirilir. Bu modelde yatırımcı ürettiği elektriği öncelikle kendi tüketiminde kullanır, ihtiyaç fazlasını ise şebekeye verir.

Fazla enerji mahsuplaşma sistemiyle tüketimden düşülür veya belirli koşullarda ödeme olarak geri alınır.

İlgili elektrik dağıtım şirketine (Örn: BEDAŞ, AYEDAŞ vb.) başvurularak teknik değerlendirme ve bağlantı anlaşması yapılır.

Elektrik şebekeye verilirken şebekeden alınan enerji ile mahsuplaşma (farkın hesabı) için çift yönlü sayaç takılır.

Üretilen elektriğin fazlası 10 yıl boyunca devlet tarafından belirli bir fiyatla satın alınır.

