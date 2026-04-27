Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel kimdir? Tuncay Sonel nereli ve kaç yaşında? İşte bulunduğu görevler

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel kimdir? Tuncay Sonel nereli ve kaç yaşında? İşte bulunduğu görevler
2017-2020 yılları arasında Tunceli Valisi olarak görev yapan ve ardından Ordu’ya atanan Tuncay Sonel, “Gülistan Doku“ soruşturmasında “delilleri karartma ve gizleme“ suçundan tutuklandı. Oğlu ve koruması da tutuklu bulunan Tuncay Sonel’in biyografisi ise merak edildi. Peki; Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

2020 yılında kayıp aranan ve hala cansız bedeni dahi bulunamayan "Gülistan Doku", yeniden soruşturuluyor.

Tunceli'de kaybolan Doku'nun soruşturmasını ele alan Başsavcı Ebru Cansu, süreci kararlılıkla yürütüyor.

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Gülistan Doku soruşturması kapsamında "suç delillerini gizlemek” başta olmak üzere birden fazla suçlama nedeniyle gözaltına alındı.

Savcılığın tutuklama talebiyle Erzurum Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Sonel, mahkemece tutuklandı.

Sulh Ceza Hakimliği, tutuklama kararını şu suçlamalar kapsamında verdi: Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme; sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme; özel hayatın gizliliğini ihlal; kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme; resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek.

Bu kapsamda, "Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel kimdir"? İşte, biyografisi ve hakkında merak edilen detaylar...

TUNCAY SONEL KİMDİR?

Tuncay Sonel, 1970 yılında Adana'da doğmuştur.

İlk ve ortaöğrenimini Adana'da tamamladıktan sonra Adana Erkek Lisesi'nden mezun olmuştur.

1988 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'ne girmiş, 1992 yılında lisans eğitimini tamamlamıştır.

Aynı fakültede kamu yönetimi anabilim dalında yüksek lisans yapmıştır.

MESLEKİ KARİYERİ

Mülki idare amirliği mesleğine 1994 yılında Aydın'da kaymakam adayı olarak başlamıştır. Üç yıllık adaylık sürecinde;

Ceyhan (Adana) Kaymakam Refikliği

Maden (Elazığ) teftiş stajı

İngiltere Brighton'da dil ve meslek eğitimi

Simav (Kütahya) Kaymakam Vekilliği

görevlerinde bulunmuş, ardından kaymakamlık kursunu üstün başarıyla tamamlamıştır.

KAYMAKAMLIĞI

Sonel, Türkiye'nin farklı bölgelerinde şu ilçelerde kaymakamlık yapmıştır:

1997–1999: Güdül (Ankara)

1999–2001: Köse (Gümüşhane)

2001–2005: Vize (Kırklareli)

2005–2008: Birecik (Şanlıurfa)

2008–2012: Of (Trabzon)

2012–2015: Seydişehir (Konya)

2015–2016: Bandırma (Balıkesir)

20 Aralık 2016 – 28 Haziran 2017 tarihleri arasında ise Kadıköy (İstanbul) Kaymakamı olarak görev yapmıştır.

VALİLİK GÖREVLERİ

13 Haziran 2017 tarihinde Tunceli Valiliği'ne atanmış ve 9 Haziran 2020'ye kadar bu görevini sürdürmüştür. Bu dönemde özellikle güvenlik, sosyal destek çalışmaları ve kamu hizmetlerinin sahaya yayılması ön plana çıkmıştır.

9 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ordu Valiliği'ne atanmıştır.

Kaynak: Haber Merkezi

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER