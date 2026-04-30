Brazavil, hangisinin başkentidir?

Brazavil (Brazzaville), Kongo Cumhuriyeti'nin başkentidir.

​Bu şehirle ilgili en ilginç ve ayırt edici özelliklerden biri, hemen karşı kıyısında (Kongo Nehri'nin diğer tarafında) Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti olan Kinşasa'nın bulunmasıdır. Brazavil ve Kinşasa, dünyada birbirine en yakın olan iki başkent olarak bilinirler.

​Karışıklığı önlemek için bir not düşmek gerekirse:

​Kongo Cumhuriyeti: Başkenti Brazavil'dir. (Eski Fransız sömürgesi)

​Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Başkenti Kinşasa'dır. (Eski Belçika sömürgesi)

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER