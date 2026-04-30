Ankara Yeni Emniyet İl Müdürü Maksut Yüksek kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile briçok ilin emniyet müdürü değişti. Maksut Yüksek kimdir? Sorusu bu nedenle gündeme gelen konular arasında yer aldı. Peki, Maksut Yüksek kimdir? Yeni Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
Başkent emniyetindeki değişiklik kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınırken, yerine Konya'da görev yapan Maksut Yüksek getirildi.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nde boşalan göreve ise Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç atandı. Böylece hem Ankara hem de Konya emniyetinde yeni bir dönem başlamış oldu.
MAKSUT YÜKSEK KİMDİR?
Emniyet teşkilatının çeşitli kademelerinde görev yapan Maksut Yüksek, daha önce İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığı gibi birimlerde görev aldı. Yüksek, 2025 yılında Konya İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı.
Son kararnameyle birlikte Yüksek, Türkiye'nin en kritik illerinden biri olan başkent Ankara'nın emniyetinden sorumlu isim oldu.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”