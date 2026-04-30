Ankara Yeni Emniyet İl Müdürü Maksut Yüksek kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile briçok ilin emniyet müdürü değişti. Maksut Yüksek kimdir? Sorusu bu nedenle gündeme gelen konular arasında yer aldı. Peki, Maksut Yüksek kimdir? Yeni Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Başkent emniyetindeki değişiklik kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınırken, yerine Konya'da görev yapan Maksut Yüksek getirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nde boşalan göreve ise Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç atandı. Böylece hem Ankara hem de Konya emniyetinde yeni bir dönem başlamış oldu.

MAKSUT YÜKSEK KİMDİR?

Emniyet teşkilatının çeşitli kademelerinde görev yapan Maksut Yüksek, daha önce İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığı gibi birimlerde görev aldı. Yüksek, 2025 yılında Konya İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı.

Son kararnameyle birlikte Yüksek, Türkiye'nin en kritik illerinden biri olan başkent Ankara'nın emniyetinden sorumlu isim oldu.

