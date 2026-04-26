GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,984 TL
EURO
52,600 TL
STERLİN
60,895 TL
GRAM
6.781 TL
ÇEYREK
11.199 TL
YARIM
22.228 TL
CUMHURİYET
43.914 TL
YAŞAM Haberleri

İnsanların, parklarda planlanmış yürüyüş yolunu kullanmak yerine sürekli aynı kestirme güzergahtan geçmeleri sonucu zamanla toprağın aşınmasıyla oluşan “kestirme yola“ ne ad verilir?

- Güncelleme Tarihi:

İnsanların, parklarda planlanmış yürüyüş yolunu kullanmak yerine sürekli aynı kestirme güzergahtan geçmeleri sonucu zamanla toprağın aşınmasıyla oluşan “kestirme yola“ ne ad verilir?

İnsanların planlanmış rotaları görmezden gelip kendi yollarını çizmeleri sonucu oluşan bu doğal aşınma patikalarına literatürde "Arzu Hattı" veya "İstek Yolu" (Desire Path / Desire Line) adı verilir.

Arzu Hattı (Desire Path) Nedir?

Bu terim, şehir planlamacıları ve peyzaj mimarları için "insan odaklı tasarımın" en somut göstergelerinden biridir. Bir tasarımın (örneğin beton bir kaldırımın), kullanıcıların gerçek ihtiyaçlarını veya alışkanlıklarını karşılamadığı durumlarda ortaya çıkar.

Temel Özellikleri

  • Verimlilik: Arzu hatları genellikle iki nokta arasındaki en kısa veya en zahmetsiz güzergahı temsil eder. İnsanlar içgüdüsel olarak enerjiden tasarruf etmek için dik açılı mimari yollar yerine çapraz veya kavisli kestirmeleri tercih ederler.

  • Kolektif İz: Tek bir kişinin geçmesiyle değil, yüzlerce kişinin aynı noktayı aşındırmasıyla oluşur. Bu, bir topluluğun ortak bir ihtiyacının görsel kanıtıdır.

  • Tasarım Geri Bildirimi: Modern şehir planlamasında, bazı tasarımcılar önce yolları yapmazlar. Alanı bir süre boş bırakıp insanların nerede iz bıraktığını gözlemlerler ve kalıcı yolları o izlerin (arzu hatlarının) üzerine inşa ederler.

Diğer Alanlardaki Karşılıkları

  • Yazılım ve UX: Kullanıcı deneyimi tasarımında, bir uygulamanın tasarlanan şekilde değil de kullanıcının kolayına gelen şekilde kullanılmasına "dijital arzu hatları" denir.

  • Mimari: "Halkın yolu" olarak da adlandırılan bu patikalar, kurallar (planlı yollar) ile özgür irade (kestirmeler) arasındaki çatışmanın fiziksel sonucudur.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
