İnsanların, parklarda planlanmış yürüyüş yolunu kullanmak yerine sürekli aynı kestirme güzergahtan geçmeleri sonucu zamanla toprağın aşınmasıyla oluşan “kestirme yola“ ne ad verilir?

İnsanların planlanmış rotaları görmezden gelip kendi yollarını çizmeleri sonucu oluşan bu doğal aşınma patikalarına literatürde "Arzu Hattı" veya "İstek Yolu" (Desire Path / Desire Line) adı verilir.
Arzu Hattı (Desire Path) Nedir?
Bu terim, şehir planlamacıları ve peyzaj mimarları için "insan odaklı tasarımın" en somut göstergelerinden biridir. Bir tasarımın (örneğin beton bir kaldırımın), kullanıcıların gerçek ihtiyaçlarını veya alışkanlıklarını karşılamadığı durumlarda ortaya çıkar.
Temel Özellikleri
Verimlilik: Arzu hatları genellikle iki nokta arasındaki en kısa veya en zahmetsiz güzergahı temsil eder. İnsanlar içgüdüsel olarak enerjiden tasarruf etmek için dik açılı mimari yollar yerine çapraz veya kavisli kestirmeleri tercih ederler.
Kolektif İz: Tek bir kişinin geçmesiyle değil, yüzlerce kişinin aynı noktayı aşındırmasıyla oluşur. Bu, bir topluluğun ortak bir ihtiyacının görsel kanıtıdır.
Tasarım Geri Bildirimi: Modern şehir planlamasında, bazı tasarımcılar önce yolları yapmazlar. Alanı bir süre boş bırakıp insanların nerede iz bıraktığını gözlemlerler ve kalıcı yolları o izlerin (arzu hatlarının) üzerine inşa ederler.
Diğer Alanlardaki Karşılıkları
Yazılım ve UX: Kullanıcı deneyimi tasarımında, bir uygulamanın tasarlanan şekilde değil de kullanıcının kolayına gelen şekilde kullanılmasına "dijital arzu hatları" denir.
Mimari: "Halkın yolu" olarak da adlandırılan bu patikalar, kurallar (planlı yollar) ile özgür irade (kestirmeler) arasındaki çatışmanın fiziksel sonucudur.
