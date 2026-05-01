Zam netleşiyor! Nisan 2026 enflasyonu açıklandı mı, kaç oldu?

Memur ve emekliler için temmuz ayındaki zammı etkileyecek olan Nisan 2026 enflasyonu için gözler TÜİK’e çevrildi. Vatandaşlar, nisan enflasyonu açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, bu ayki enflasyon oranı ve detaylar...

Memur ve emeklilerin Temmuz 2026 maaş artışında belirleyici olacak Nisan ayı enflasyon verisi için geri sayım sürerken, gözler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Milyonlarca vatandaş, "Nisan enflasyonu açıklandı mı?” sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Açıklanacak veri, hem maaş zamlarının seyrini hem de yılın geri kalanına ilişkin ekonomik beklentileri doğrudan etkileyecek. Peki, Nisan 2026 enflasyonu açıklandı mı, yüzde kaç oldu? Detaylar... NİSAN 2026 ENFLASYONU AÇIKLANDI MI TÜİK, Nisan ayı enflasyon verilerini 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak. ENFLASYON BEKLENTİSİ Ekonomistlerin beklentisine göre; Nisan'da enflasyonun aylık yüzde 3,20, yıllık yüzde 31,17 olması bekleniyor. Kaynak: Haber Merkezi

