YouTuber grubu “Kafalar’’ dağıldı mı? İlk kez yanıt geldi

YouTube camiasının “Kafalar“ kanal adıyla tanınan üyeleri Bilal Hancı, Fatih Yasin ve Atakan Özyurt’un artık video çekip çekmeyeceği, takipçilerinin merak konusu oldu. Gelen açıklama, ekibin akıbetine yönelik sinyalleri de verdi. Peki; Kafalar grubu dağıldı mı? Artık video çekmeyecekler mi? İşte yanıtı...

Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin'den oluşan "Kafalar" grubu, çektikleri YouTube videoları ile milyonlara ulaştı.

Bir süredir içerik çekmeyen ekibin dağılma iddiaları gündemdeydi.

YouTuber Fatih Yasin, yayınladığı yeni soru-cevap videosunda takipçilerinin uzun süredir merak ettiği "Kafalar grubu dağıldı mı?" sorularına ilk kez net yanıt verdi.

"ANİ BİR KARAR DEĞİL"

Yasin, son 5 yıldır birçok sorunun konuşulmadan geçiştirildiğini ve halının altına süpürüldüğünü belirtti.

Yasin, şu ifadeleri kullandı:

''Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Kafalar eskisi gibi olur mu, olmaz mı? Bunların hepsi birer soru işareti. Bunların inanın cevabını ben de merak ediyorum. Tartışmak lazım konuşmak lazım. Biz konuşmaya çalıştık ama konuşulmuyor. Konuşmaya çalıştığın zaman bütün eski defterler bir anda açılınca konu çok fazla uzuyor. E doğal olarak böyle patlaklar vermeye başlıyor, bir anda tartışma çıkıyor, hararetleniyor.

Yasin, "Ben 32 yaşıma geldim, kendimi bildim bileli Kafalar'ım. Beni Kafalar var etti” sözleriyle gruba olan bağına da dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi