Sağanak sele dönüştü: Sele kapılan 1 kişi hayatını kaybetti

Sağanak sele dönüştü: Sele kapılan 1 kişi hayatını kaybetti
Adana’nın Kozan ilçesinde sağanak sele yol açtı. Sel sularına kapılan otomobildeki 2 kişiden biri kurtuldu, diğeri akıntıya kapıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler 24 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaştı.

İlçede etkili olan sağanak bir süre sonra yerini dolu yağışına bıraktı.

Yer yer sele yol açan yağış nedeniyle Eski Kabasakal Mahallesi'nde bazı ekili alanlar su altında kaldı, bölgede ulaşım güçlükle sağlandı.

Bölgeye AFAD, Türk Kızılay, itfaiye ve iş makineleri sevk edildi.

1 kişi akıntıya kapıldı

Sel sularından etkilenen otomobilde bulunan iki kişi, panik halinde araçtan atladı. Atlayan kişilerden A.B. bir tele tutunarak kurtulurken, arkadaşı Kamber Ünüvar akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Selde kaybolan Ünüvar için arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar sonucu Ünüvar'ın cesedi, kayıp olduğu belirtilen bölgeden yaklaşık 1 kilometre mesafedeki portakal bahçesinde bulundu.

Cenaze, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü de selin etkili olduğu bölgede incelemeler yaptı. AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Sel nedeniyle bazı hayvanların öldüğü belirtildi.

Yağışın etkisini yitirdiği bölgede ekiplerin inceleme ve kontrol çalışmaları sürüyor.

Valilik açıklama yaptı

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, Eskikabasakal, Tavşantepe ve Acarmantaş mahallelerinde ani ve yoğun yağış nedeniyle sel ve su taşkınları meydana geldiği belirtildi.

Selden kurtarılan bir vatandaşın hastaneye sevk edildiği, suya kapıldığı değerlendirilen bir vatandaşın arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda cansız bedenine ulaşıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede AFAD koordinasyonunda tüm ekiplerin katılımıyla çalışmalar devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyor, selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: İHA

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER