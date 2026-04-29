Kırsal Kalkınma Yatırım Programı 2026 başvuru dönemi başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı 2026 başvuru döneminin başladığını, program dahilinde kırsalda üretim, istihdam ve teknolojik dönüşümü desteklemek amacıyla 10 milyar liralık dev bütçeyi girişimcilerin kullanımına sunduklarını kaydetti.

Kırsal kalkınma yatırımlarında "yeni bir dönem" olarak nitelendirdikleri programla birçok yeni düzenlemeyi de hayata geçirdiklerini aktaran Yumaklı, "Program dahilinde, kırsalda üretim, istihdam ve teknolojik dönüşümü desteklemek amacıyla 10 milyar liralık dev bütçeyi girişimcilerimizin kullanımına sunuyoruz. Bu yıl, önceki yıllardan farklı olarak hem hibe desteği oranımızı hem de hibe desteği alacak proje tutarı limitini artırıyoruz. Bu kapsamda, 100 bin liradan 30 milyon liraya kadar olan projelere, KDV dahil yüzde 50-70 oranında hibe desteği sağlayacağız." bilgisini verdi.

"En az yüzde 20'sini genç ve kadın girişimcilerimize ayıracağız"

Yumaklı, program çerçevesinde modern seralar ve hayvansal üretim tesislerinden tarım teknolojilerine, su ürünlerinden arı yetiştiriciliği ve modern sulama sistemlerine kadar birçok alanda destekleri olacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Genç ve kadın girişimcilerimiz ile aile işletmelerimize de ayrı bir müjdemiz var. Program bütçemizin en az yüzde 20'sini genç ve kadın girişimcilerimize, yüzde 30'unu ise aile işletmelerimize ayıracağız. Kırsal kalkınma hamlelerimizde gençlerimize ve kadınlarımıza pozitif ayrımcılık uygulamaya devam ediyoruz. Özellikle bu alanda eğitim almış gençlerimiz ve kadınlarımız başta olmak üzere tüm üretici ve girişimcilerimizi, Türkiye Yüzyılı'nda kırsalda teknolojiyi ve üretimi el birliğiyle daha ileriye taşımak üzere başvuru yapmaya davet ediyorum. Başvuruya ilişkin Bakanlığımızın internet sitesinden bilgi alınabilir."

Yumaklı, program kapsamında desteklenecek yatırımlar arasında tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, kapalı ortamda bitkisel üretim (yüksek tünel, modern sera, kültür mantarı), büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve kesimhaneleri, su ürünleri yetiştiriciliği, hayvansal ve bitkisel orijinli gübre, tarımsal amaçlı örgütler için ortak makine parkı, arı yetiştiriciliği, tarımsal bilişim sistemleri (akıllı tarım teknolojileri, sensör sistemleri ve yapay zeka tabanlı çözümler, diğer bilişim sistemleri), ipek böceği yetiştiriciliği, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına yönelik yatırımlar gibi birçok başlığın yer aldığını kaydetti.

Hibe oranı yüzde 50-70 olarak uygulanacak

Klasik üretim yatırımlarının yanı sıra dijitalleşme ve ileri teknoloji uygulamalarını destekleyerek tarımda dönüşümü hızlandırmayı hedefleyen program kapsamında, hibeye esas proje tutarı alt limiti 100 bin lira, üst limiti ise 30 milyon lira olarak belirlenirken, aile işletmeleri için üst limit 8 milyon lira olacak.

Kabul edilen projelerde hibe oranı yüzde 50-70 olarak uygulanacak. Bu çerçevede, ilgili alanda eğitim alan gençler yüzde 70, birinci derece tarımsal amaçlı örgütler yüzde 70, Organize Tarım Bölgeleri'nde yapılan yatırımlar yüzde 70, kadınlar ve gençler ile yatırım yeri köy, belde, kır olanlar yüzde 60 hibe desteğinden faydalanabilecek.

Yenilenebilir enerji ve otomasyon için yüzde 5 ek hibe sağlanacak. Hibe desteği, KDV dahil proje tutarı üzerinden verilecek. Yeni düzenlemeyle yalnızca üretim kapasitesinin artırılması değil, aynı zamanda veri temelli üretim, akıllı tarım uygulamaları, otomasyon ve robotik sistemler gibi yenilikçi alanların da desteklenmesi amaçlanıyor.

Ayrıca tasarruflu tarımsal sulama sistemleri çerçevesinde, hibeye esas proje üst limiti KDV dahil 10 milyon liraya kadar yatırımlara yüzde 50-70 hibe desteği verilecek. Bu kapsamda, hibe verilecek yatırım konuları da netleşti. Tarla içi sistemler başlığı altında damla sulama, yağmurlama, mikro yağmurlama, yüzey altı damla sulama, mekanik büyük sistemler başlığı altında center pivot-Lineer sulama sistemleri, tamburlu sulama sistemleri, yenilenebilir enerji ve teknoloji odaklı sistemler başlığı altında güneş enerjili sulama, akıllı sulama ve otomasyon sistemlerine hibe verilecek.

Program bütçesinin en az yüzde 20'si kadın ve genç girişimciler tarafından gerçekleştirilecek yatırımlar için kullanılacak. Tarımsal açıdan yer altı suları yetersiz seviyede ve su kısıtı ilan edilen ilçelerde yapılacak başvurularda, tüm konular için yüzde 70 hibe desteği verilecek. Kırsalda yatırım yapmak isteyen tüm üretici ve girişimciler, 12 Haziran'a kadar başvuruda bulunabilecek.

Kaynak: AA