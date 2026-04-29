Başörtülü hakimi reddeden avukatın yargılanması sürüyor

Başörtülü hakimi reddeden avukatın yargılanması sürüyor
Ankara’da duruşma esnasında mahkeme başkanı ve üye hakimin başörtülü olmasını gerekçe göstererek reddi hakim talebinde bulunan avukat Alperen Demirdiş’in yargılanmasına devam edildi.

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Alperen Demirdiş katıldı. Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından sanığa söz verdi. Demirdiş, duruşmanın kapalı görülmesini ve basın mensuplarının dışarı çıkarılmasını istedi. Mahkeme, sanığın talebini kabul etti. 

Demirdiş, avukatının hazır bulunmadığını ve avukatı olduğunda savunma yapmak istediğini söyledi. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın talebini kabul ederek, duruşmayı 24 Eylül'e erteledi. 

Ne olmuştu?

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Mayıs 2024 tarihinde görülen duruşmada, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" dosyasından tutuklu sanığın avukatı Demirdiş, mahkeme başkanı ve üye hakimin başörtülü olmasını gerekçe göstererek reddi hakim talebinde bulunmuştu. 

Hazırlanan iddianamede, hakimin başörtü takmasının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda düzenlenen "hakimin bakamayacağı haller" ve "hakimin reddi sebepleri" başlıklı 22. ve 24. maddelerinde sayılan durumlar arasında bulunmadığı ifade edilmişti. İddianamede, Demirdiş'in "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan ise 6 aydan 1 yıla kadar hapsi talep edilmişti. 

Kaynak: İHA

