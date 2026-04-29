Çanakkale Boğazı çift yönlü transit geçişe kapatıldı

Rusya'dan İzmit'e giden Barbados Adaları bayraklı, "Zephyr Prosper" adlı 274 metrelik tankerin seyir hızı boğazdaki akıntıyla birlikte Eceabat önlerinde düştü.
Gemi kaptanının durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-10", "Kurtarma-18" ve "Kurtarma-20" römorkörleri sevk edildi.
Çanakkale Boğazı'ndan geçen diğer gemiler telsiz yardımıyla durum hakkında bilgilendirilirken boğaz, gemiye yapılacak römorkör destekli müdahale nedeniyle çift yönlü transit geçişe kapatıldı.
