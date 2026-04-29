Aidat zamlarına yeni düzenleme meclis gündeminde

Milyonlarca apartman ve site sakinini ilgilendiren aidat düzenlemesi bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülecek. Yeni kanun teklifiyle birlikte, apartman ve site yönetimlerinin aidat artışlarında tek taraflı ve keyfi karar almasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Teklife göre, site yönetimleri tarafından belirlenen aidat artışları artık doğrudan yürürlüğe giremeyecek. Hazırlanan bütçe ve zam oranı, kat maliklerinin onayına sunulacak. Aidat artışının geçerli olabilmesi için kat maliklerinin en az üçte ikisinin kabulü gerekecek.

RET DURUMUNDA YENİ BÜTÇE HAZIRLANACAK

Eğer teklif kat malikleri tarafından kabul edilmezse, site yönetimi en geç üç ay içinde yeni bir bütçe hazırlamak zorunda olacak. Bu süreçte tamamen belirsiz bir durum oluşmaması adına geçici bir düzenleme de getiriliyor.

GEÇİCİ ZAM SINIRI BELİRLENDİ

Yeni bütçe hazırlanıp onaylanana kadar geçecek üç aylık sürede aidatlara yapılacak artış, en fazla yeniden değerleme oranı ile sınırlı olacak. Böylece yüksek ve kontrolsüz zamların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

"KARAR YETKİSİ KAT MALİKLERİNDE”

Gayrimenkul Hukuku uzmanı Ali Güvenç Kiraz, mevcut uygulamada yöneticilerin piyasa koşullarını gerekçe göstererek zam yapabildiğini belirtti. Yeni düzenlemeyle birlikte bu yetkinin doğrudan kat maliklerine geçeceğini vurgulayan Kiraz, "Artış oranını artık kat malikleri belirleyecek, söz tamamen onlarda olacak” ifadelerini kullandı.

