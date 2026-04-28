Doğu’nun şifa kaynağı Işkın tezgahlarda yerini aldı
Şeker, kalp, sarılık ve iştahsızlık gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiği bilinen Doğu’nun muzu diye adlandırılan ’ışkın’ Elazığ’da tezgahlarda yerini aldı.

Elazığ'ın Baskil, Arıcak ve Karakoçan ilçelerinin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen 'ışkın' 400 liradan satılmaya başlandı. Her yıl nisan aylarının ortalarında toplanmaya başlayan ve Doğu'nun muzu olarak bilinen ışkın, birçok rahatsızlığa iyi gelmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Türkiye'de özellikle Elazığ'ın yanı sıra Bingöl, Tunceli, Erzurum, Muş ve Bitlis başta olmak üzere yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen ışkının, şeker, kalp, sarılık ve iştahsızlık gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiği belirtiliyor. 

Dağ muzu olarakda biliniyor

Dağ muzunun gelmeye başladığını aktaran ışkın satıcısı Zülfü Güngör, "Vatandaşlar da dağ muzunun gelmesine sevindi. Dağ muzu şeker, tansiyon ve kanser hastaları tarafından rağbet görüyor. Bunlar şuan da Pertek'ten geliyor. Ovacık ışkını henüz gelmedi. Bunların çıktığı yere herkes giremez. Köylüler gidip topluyor. Şehirde ki vatandaş gidip bunu toplayamaz. Yılda bir defa çıkıyor. Vatandaşlar tarafından çok iyi talep var. Kilosu ilk geldiği zaman 750 liraya satıyorduk şuan da 400 liradan satıyoruz" dedi. 

Işkın satıcılarından Fuat Nazik ise "Bu senenin ilk ışkını bir haftadır başlamış. Tezgahlarımıza geldi. Bu sene de inşallah bol olur. İlk ağızda yeni çıktı bundan dolayı biraz pahalı ama bir haftaya kadar inşallah ucuzlar. Şu anda Pertek tarafından geliyor. Ovacık ışkını en güzelidir fakat o henüz çıkmadı. Işkının fiyatı şuanda 400 liradır. Geçen yıl 150 liraydı bu sene her şeye zam geldiği için köylüler de haklı. Toplaması çok eziyetli, dağın eteğine iniyorsun sırtında topladığın ışkınlarla bir daha çıkıyorsun. Dünyanın en zor işi" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: İHA

