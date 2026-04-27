Bakan Işıkhan: Gelecek insanına en doğru becerileri kazandıranların olacaktır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “3 yıl içinde yaklaşık 3 milyon genci istihdama ve üretime kazandırmayı hedeflediklerinin altını çizerek, “Artık şunu çok net biliyoruz. Gelecek, kaynakları en fazlası olanların değil insanına en doğru becerileri kazandıranların olacaktır“ dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde "Nesiller Arası Yeteneğin Ortaya Çıkarılması" temasıyla Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) Beceriler Zirvesi 2026, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yapıldı.

Bakan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, zirveye ev sahipliği yapmaktan gurur ve heyecan duyduklarını, OECD tarafından 2016'da Norveç'te başlatılan Beceriler Zirvesi'nin 6'ncısına Portekiz, Slovenya, Kolombiya ve Belçika'nın ardından Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını söyledi.

Işıkhan, Türkiye'nin beceri politikalarında karşılıklı öğrenme ve deneyim paylaşımını merkeze alan güçlü bir vizyonu bulunduğuna dikkati çekerek, "Geleceğimizi belirleyen yetiştirdiğimiz insan kaynağı ve ona kazandırdığımız becerilerdir. Bugün burada her yaştan insanın potansiyelini hayata geçirebildiği fırsatların kuşaklar arasında adil biçimde paylaşıldığı ve kimsenin geride kalmadığı bir geleceği birlikte inşa etmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz." diye konuştu.

Dünyanın yaşlanan nüfus, dijital ve yeşil dönüşümün iç içe geçtiği derin bir değişim sürecinden geçtiğini dile getiren Işıkhan, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde çalışma çağındaki nüfus azalırken yaşlı bağımlılık oranı tarihi seviyelere ulaşacaktır. Bu durum iş gücü piyasalarını ve beceri politikalarını, sosyal koruma sistemlerini, kamu maliyesini ve toplumsal dayanışmanın temellerini doğrudan etkileyen küresel ölçekte bir kırılma noktası olacaktır. Bu dönüşüm yeni fırsatlar sunmakla birlikte bu fırsatlardan kimlerin nasıl yararlanacağı büyük ölçüde toplumların bu sürece ne kadar hazırlıklı olduklarına bağlı kalacaktır. Bu nedenle dijital ve yeşil dönüşümle birlikte beceri dönüşümünü de içeren bütüncül bir yaklaşımı benimsemeliyiz. Özellikle bu üçüz dönüşümü birlikte yönetmek zorundayız."

Ahilik geleneği vurgusu

Işıkhan, Türkiye'nin bu konuda fazlasıyla tarihsel tecrübesi bulunduğunu, 13'üncü yüzyılda Anadolu'da doğan ve mesleki yetkinliği ahlaki sorumlulukla harmanlayan ahilik geleneğinin asırlar boyunca Türk toplumunun beceri ve üretim anlayışının temel taşı olduğunu anlattı.

Bu köklü geleneğin usta-çırak ilişkisi üzerinden sağlam temeller kurmayı, değişen ihtiyaçlara göre kendini yenileyerek uyum kapasitesini canlı tutmayı ve kuşaktan kuşağa aktarılan bilgiyle sürdürülebilir bir beceri miras oluşturmayı esas aldığını vurgulayan Işıkhan, "Türkiye'nin beceri ekosistemi saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ehil ellerde geçmişin tecrübesi ile geleceğin ihtiyaçlarını buluşturan bir anlayış üzerine yükselmektedir. Bu kapsamda ulusal istihdam stratejimiz yoluyla OECD ile uyumlu ve beceri temelli bütüncül bir yaklaşımı benimsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, bu çerçevede demografik fırsat penceresini en iyi şekilde değerlendirmek ve özellikle kadın ve genç istihdamını arttırmak için çaba sarf ettiklerine işaret etti.

"Son 5 yılda kadın istihdamında kaydedilen artış Türkiye'yi OECD üyeleri arasında en hızlı ilerleme kaydeden ülkelerden biri haline getirmiştir." diyen Işıkhan, bu ilerlemede önemli katkılar sağlayan 2 yıl önce başlattıkları "İş Pozitif Programı"yla eğitim, istihdam ve destek mekanizmalarını entegre edip 2 yılda yaklaşık 2 milyon kadının işe yerleştirilmesini sağladıklarını, bu projeyle teşvikler, mesleki eğitim ve bakım destekleriyle istihdamda kalıcılığı hedeflediklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ocak ayında hayata geçirilen Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı'yla gençlerin nitelikli istihdama daha erken ve daha hızlı katılımını artırmayı hedeflediklerini ifade eden Işıkhan, bu süreci İŞKUR'un dijitalleşme adımları, açık iş haritası, aday havuz sistemi ve yapay zeka eşleştirme altyapısıyla güçlendirdiklerini anlattı.

"Gelecek, kaynakları en fazlası olanların değil insanına en doğru becerileri kazandıranların olacaktır"

Işıkhan, beceri envanteri yaklaşımı ve meslek standartları, beceri odaklı proaktif ve teknoloji temelli bir istihdam ekosistemi kurarak 3 yıl içinde yaklaşık 3 milyon genci istihdama ve üretime kazandırmayı hedeflediklerinin altını çizerek, "Artık şunu çok net biliyoruz: Gelecek, kaynakları en fazlası olanların değil insanına en doğru becerileri kazandıranların olacaktır. Bu zirvede önümüzdeki iki gün boyunca kuracağımız diyalog ve işbirliği zemini yalnızca mevcut sorunlara çözüm üretmekte kalmayacak, aynı zamanda gelecek nesiller için daha adil, daha kapsayıcı ve daha dirençli bir dünya inşa etmemize de katkı sağlayacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Medeniyetin başkenti güzel İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşen bu zirvenin ortak aklın güçlendiği, sorumlulukların paylaşıldığı ve somut adımların atıldığı yeni bir dönemin başlangıcı olmasını temenni eden Işıkhan, davete icabet eden katılımcılara, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile zirveyi onurlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

