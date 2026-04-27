Karne günü tarihi 2026: Okullar ne zaman kapanacak?

Yaz tatili dönemine girmeyi bekleyen milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen için takvim sık sık sorgulanıyor. Bu kapsamda, “karne günü tarihi“ ve “okullar ne zaman kapanacak“ sorusu gündemde yerini koruyor. İşte, okulların kapanış günü ve merak edilenler...

Yaz tatiline kısa bir süre kala öğrenciler, veliler ve öğretmenler gözlerini Milli Eğitim takvimine çevirdi. Özellikle "karne günü ne zaman?”, "okullar ne zaman kapanacak?” ve "yaz tatili hangi tarihte başlayacak?” soruları arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken, okulların kapanış tarihi ve karne günüyle ilgili detaylar da netleşmeye başladı. Peki; karne günü ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2026 takvimi... KARNE GÜNÜ NE ZAMAN 2026 2025-2026 eğitim süreci 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihte hem karneler dağıtılacak hem de yaz tatili resmen başlayacak. OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ Okullar, yaz tatiline girmek üzere 26 Haziran Cuma günü kapanacak. YAZ TATİLİ KAÇ GÜN 2026 Yaz tatili, 26 Haziran 2026 Cuma günü başlayacak ve yaklaşık üç ay sürecek. Yaz tatilinin ardından, 2026-2027 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!