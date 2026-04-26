Türkiye A Milli Futbol Takımı tarihinde, bir milli maçta “hat trick“ yapan ilk futbolcu hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon tl’lik soru

Türkiye A Milli Futbol Takımı tarihinde bir maçta üç gol atarak "hat-trick" yapan ilk futbolcu Zeki Rıza Sporel'dir.

Bu tarihi olay, Türk futbolunun uluslararası arenadaki ilk maçlarından birinde gerçekleşmiştir.

Türk Futbol Tarihinin İlk Hat-Trick Başarısı

Zeki Rıza Sporel, bu başarısını 17 Haziran 1924 tarihinde Helsinki'de oynanan Finlandiya - Türkiye özel maçında elde etmiştir. Türkiye'nin 4-2 galibiyetiyle sonuçlanan bu müsabakada Sporel, rakip filelere tam 4 gol birden göndererek hem ilk hat-trick hem de bir maçta en çok gol atan oyuncu unvanlarını kazanmıştır.

Maçın ve Zeki Rıza Sporel'in Önemi

İlklerin Adamı: Zeki Rıza Sporel, sadece ilk hat-trick'i yapmakla kalmamış; aynı zamanda 26 Ekim 1923'te Romanya'ya karşı oynanan ilk milli maçta Türkiye'nin tarihteki ilk golünü de atan isim olmuştur.

Maç Sonucu: Helsinki'deki mücadele, Türk milli takımının tarihindeki ikinci galibiyeti olması açısından da büyük önem taşır.

Gol Krallığı: Kariyeri boyunca "Üstat" lakabıyla anılan Sporel, milli formayla çıktığı 16 maçta 15 gol atarak maç başına gol ortalaması en yüksek futbolculardan biri olmuştur.

Hat-Trick Yapan Diğer Bazı İsimler

Zeki Rıza Sporel'in açtığı bu yolda, ilerleyen yıllarda milli forma ile bir maçta 3 veya daha fazla gol atan diğer unutulmaz isimlerden bazıları şunlardır:

Lefter Küçükandonyadis: 1953'te Mısır'a karşı.

Metin Oktay: 1959'da Batı Almanya'ya karşı.

Hakan Şükür: Birçok kez (Örn: 1997'de Galler'e karşı 4 gol).

Tuncay Şanlı: 2005'te İsviçre'ye karşı.

Burak Yılmaz: 2021'de Hollanda'ya karşı.

Zeki Rıza Sporel'in bu rekoru, Türkiye'nin ilk milli müsabakalarından biri olması sebebiyle futbol tarihimizin en kıymetli sayfalarından biri olarak kabul edilir.

