GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,984 TL
EURO
52,600 TL
STERLİN
60,895 TL
GRAM
6.781 TL
ÇEYREK
11.199 TL
YARIM
22.228 TL
CUMHURİYET
43.914 TL
YAŞAM Haberleri

- Güncelleme Tarihi:

Albert Einstein’ın ilkokuldaki matematik dersiyle ilgili hangi bilgi doğrudur?

Albert Einstein'ın ilkokulda matematik dersinden kaldığına dair yaygın inanış büyük bir şehir efsanesidir. Gerçek şu ki, Einstein ilkokul ve lise yıllarında matematik ve fizikte sınıfın açık ara en iyisidir.

Mitin Kökeni ve Gerçekler

Bu yanlış bilginin yayılmasının en temel sebebi, Einstein'ın eğitim gördüğü İsviçre'deki notlandırma sisteminin o dönemde değişmiş olmasıdır.

  • Not Sistemi Karışıklığı: Einstein'ın okulunda başlangıçta en yüksek not "1", en düşük not ise "6" idi. Daha sonra bu sistem tam tersine çevrildi ve "6" en yüksek başarı notu oldu. Einstein'ın karnesindeki en yüksek not olan 6'ları görenler, eski sisteme göre onun başarısız olduğunu sandılar.

  • Einstein'ın Kendi Açıklaması: Einstein, 1935 yılında bu iddiayı duyunca gülerek şu cevabı vermiştir: "Matematikten hiç kalmadım. Daha on beş yaşına gelmeden diferansiyel ve integral hesabında ustalaşmıştım."

  • Küçük Yaştaki Başarıları: 12 yaşındayken kendi başına geometri çalışmış ve Pisagor teoreminin kendine özgü bir kanıtını geliştirmiştir.

Neden "Başarısız" Olarak Anıldı?

Onun okul hayatıyla ilgili tek gerçek "başarısızlık", 16 yaşındayken Zürih'teki Politeknik Okulu'nun (ETH) giriş sınavında yaşanmıştır. Ancak burada da matematik ve fizik bölümlerinde üstün başarı göstermiş, sadece biyoloji, dil ve tarih gibi "ezbere dayalı" bölümlerde yeterli puanı alamadığı için ilk denemesinde okula kabul edilmemiştir.

Sonuç olarak, Einstein sadece bir dahi değil, aynı zamanda çocukluğundan itibaren akademik olarak da matematik alanında zirvede olan bir öğrenciydi.

Einstein'ın eğitim hayatı veya görelilik kuramı hakkındaki çalışmalarıyla ilgili başka bir merak ettiğiniz nokta var mı?

Cevap: Sınıfın açık ara en iyisidir.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER