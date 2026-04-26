Anneler Günü Mayıs ayının kaçında? 2026 Anneler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Hayatımızın en değerli varlıkları olan annelerimizi onurlandırdığımız o özel gün yaklaşırken, “Anneler Günü Mayıs ayının kaçında?” ve “Bu yıl Anneler Günü hangi güne denk geliyor?” soruları gündemde yerini aldı. Hediye hazırlıklarını son ana bırakmak istemeyenler ise şimdiden plan yapmaya başladı.

Her yıl büyük bir heyecanla beklenen, sevgi ve fedakârlığın simgesi olan Anneler Günü için geri sayım başladı. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi "Anneler Günü bu yıl ne zaman?” sorusuna yanıt arıyor. Her yıl değişen takvim nedeniyle merak edilen bu özel gün, 2026 yılında da Mayıs ayında kutlanacak. Annelerini mutlu etmek için hazırlık yapanlar için işte 2026 Anneler Günü tarihine dair tüm ayrıntılar…

2026 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü, 2026 yılında 10 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan bu özel gün, her yıl olduğu gibi yine pazar günü idrak edilecek.

ANNELER GÜNÜ NEDEN HER YIL FARKLI TARİHTE KUTLANIR?

Birçok kişi "Anneler Günü neden her yıl farklı tarihe denk geliyor?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Anneler Günü, sabit bir gün yerine her yıl Mayıs ayının ikinci pazar gününde kutlanacak şekilde belirlenmiştir. Bu nedenle takvimdeki değişikliklere bağlı olarak kutlama tarihi de her yıl farklılık gösterir. 2026 yılı takvimine göre Mayıs ayının ilk pazar günü 3 Mayıs'a, ikinci pazar günü ise 10 Mayıs'a denk geldiğinden, resmi kutlama tarihi 10 Mayıs olarak netleşmiştir.

