Hangisi, Kahramanmaraş yöresine özgü, coğrafi işaretli “Tirşik Çorbası“nın halk arasında bilinen diğer adıdır?

Kahramanmaraş yöresine özgü, coğrafi işaretli Tirşik Çorbası'nın halk arasında en çok bilinen diğer adı **"Andırın Doktoru"**dur.

​Bu ismin verilmesinin sebebi, çorbanın yapımında kullanılan yabani tirşik otunun (yılan pancarı) bağışıklığı güçlendirdiğine ve pek çok hastalığa iyi geldiğine inanılmasıdır.

​Tirşik çorbası hakkında birkaç ilginç detay:

​Pancar Çorbası: Bölgede bazen sadece "pancar çorbası" olarak da anılır, ancak bu isim diğer sebze çorbalarıyla karışabildiği için "Andırın Doktoru" çok daha spesifik bir tabirdir.

​Fermantasyon: Çorbanın en önemli özelliği, otun zehirli etkisini yok etmek için nohut, dövme (yarma) ve yoğurt (veya maraş tarhanası) ile bir gece boyunca mayalanmaya (ekşimeye) bırakılmasıdır.

​Zorlu Hazırlık: Çiğ hali zehirli olduğu için doğru şekilde fermente edilmesi ve uzun süre pişirilmesi hayati önem taşır; bu yüzden her elin yapamayacağı "ustalık isteyen" bir lezzet olarak kabul edilir.

