Sağanak vurdu! Üreticiden yürek burkan paylaşım

Sivas'ta mayıs ayında etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde bazı bölgelerde yağış sele dönüşürken, tarım arazilerinde de hasar meydana geldi.

Yağışlardan en çok etkilenen bölgelerden biri ise Akıncılar ilçesi oldu. İlçede bir üreticinin tarlasındaki ürün yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle yere yattı.

Yaşadığı durumu sosyal medya hesabından paylaşan çiftçi, yağışın tarlasında neden olduğu zararı gözler önüne serdi. Videoda yere yatan ürünü görüntülenirken üreticinin, "Sabah oldu kalkın, lütfen kalkar mısınız?” ifadeleri izleyenlerin yüreğini burktu.

Kaynak: Haber Merkezi