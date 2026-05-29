Numan Kurtulmuş: Fetih bu topraklarda yaşatılan adaletin dünyaya ilanı olmuştur

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Yeni bir çağı başlatan bu fetih, aynı zamanda, bu topraklarda yaşatılan adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilanı olmuştur“ dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Büyük komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti İstanbul'un fethinin 573. yılı kutlu olsun. Yeni bir çağı başlatan bu fetih, aynı zamanda, bu topraklarda yaşatılan adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilanı olmuştur. Kutlu fethin büyük komutanını, kahraman ordusunu ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve dualarla yad ediyor, bu topraklarda var olmanın ağırlığını ve şükranını yüreğimizde taşıyoruz." TBMM Başkanı Kurtulmuş, paylaşımını, "29 Mayıs 1453" etiketiyle yaptı. Kaynak: AA

