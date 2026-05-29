Su kanalına giren araç takla attı: 2 ölü

İzmir’in Buca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp su kanalına giren hafif ticari araç, takla atıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Hakan Karapolat ile araçta bulunan Meliha Acer hayatını kaybetti.
İddiaya göre gece saatlerinde Buca istikametinden Çeşme yönüne ilerleyen Hakan Karapolat yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki su kanalına girdi. Kanalda bir süre ilerleyen araç, savrulup takla attıktan sonra yol kenarındaki tabelaya çarpıp şarampole devrildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiler!
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Hakan Karapolat ile bariyerlere savrulan yolcu Meliha Acer'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Trafik ve asayiş ekipleri otoyolda güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan hafif ticari aracın vinçle kaldırılmasının ardından araç içerisinde sıkışan Karapolat'ın cansız bedeni itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Savcının incelemesinin ardından Karapolat ve Acer'in cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
