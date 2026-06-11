Hasat başladı: Tarlada fiyatı resmen uçuşa geçti! 10 gün önce kilosu 18 TL’ydi şimdi 30 TL
Hatay’ın bereketli topraklarının yer aldığı Amik Ovası’nda başlayan bereketli soğan hasadı devam ediyor.
Nisan ayında ilk hasatlarda tarladan soğanın kilosu 22 TL civarındayken son günlerde yükselerek güncel fiyatı 30 TL'yi bulan soğan üreticiyi memnun etti.
40 DÖNÜMLÜK TARLADA 150 İŞÇİYLE HASAT YAPILIYOR
Yaz aylarının gelmesiyle Hatay'da yeterli olgunluğa ulaşan tarımsal ürünlerde hasatlar devam ediyor. Nisan aylarının ortasında başlayan soğan hasadı, Haziran ayında da devam ediyor. Kırıkhan ilçesi Kürtnasır Mahallesi'nde bulunan 40 dönümlük tarlada, yaklaşık 150 mevsimlik işçiyle hasat yapılıyor.
FİYATI UÇUŞA GEÇTİ
Soğanın ilk hasatlarında tarladan çıkarken fiyatı 18-22 TL iken güncel fiyatı 30 TL çıkmış durumda. Son zamanlardaki soğan fiyatlarındaki artış, üreticiyi memnun etti. Geçen yıl kuraklık nedeniyle verim düşük kalırken bu yılki yağışlarla birlikte verimin artmasıyla dönüm başı 5 ton soğan toplanıyor.
Hasat zamanlarında şehir şehir gezerek ekmek paralarını kazanmaya çalışan mevsimlik işçiler, soğan toplayarak bin TL yevmiye alıyorlar. Mart ayında ekimi yapılan soğanın hasadı Ağustos ayına kadar sürecek.
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