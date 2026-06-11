Altın yatırımı hayal oldu! Evini satarak 1 kilo altın altın alan vatandaş ne kadar zarar etti?

ABD-İran savaşıyla birlikte düşüşe geçen altın fiyatları yatırımcılarını korkutmaya başladı. Savaşın barışa dönüşmemesi ve çatışma ortamının devam etmesi nedeniyle altın fiyatları düşerken petrol ve dolar yükselişini sürdürüyor.

Savaşa ilişkin olarak yeni saldırı dalgasının başlaması olasılığı da yüksek görünüyor.

"4 EV ALACAĞIMA İNANIYORUM"

Evini satıp altın alan kişi "Evliyim, 2 çocuğum var. Kiraya geçtik. Tüm birikimimiz buydu. Sosyal medyada dalga geçenleri göreceğim. Altın sayesinde 1-2 yıl sonra 4 tane ev alacağıma inanıyorum." demişti.

ALTINDAN ZARARI YÜZDE 4

Geçtiğimiz Mart ayında bir vatandaş evini satarak altın aldığını açıklamıştı. 27 Mart 2026'da gram altın 6 bin 423 lira seviyesindeydi. Bugün ise 6 bin 150 lira seviyesine geriledi. Başka bir deyişle gram bazında zarar yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti. Evini satarak altın alıp 2 yıl içinde 4 ev almayı planlayan vatandaş 3 ayda 1 milyon lira zarar etti.

KİRAYA ÇIKMA MASRAFLARI KATLANIYOR

4 kişilik bir ailenin yaşayacağı evin kirası ortalama 45 bin lira seviyelerinde bulunuyor. Evini satıp altın alan kişi 3 aydır kirada olduğu düşünülürse sadece kiraya 135 bin lira para ödedi. Kiralık evi emlakçı vasıtasıyla tuttuysa 45 bin lira emlakçı komisyonu, bir kira bedeli de 45 bin lira da depozito ödediği düşünülürse bu tutar 225 bin liraya çıkıyor. Taşınma masrafları ve basit giderleri de hesaba eklersek ilave olarak 100 bin lira masraf yapılıyor.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcıların kararlarını doğrudan etkiliyor. Güncel fiyatlar ve piyasadaki son tablo ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.923,28

SATIŞ: 10.141,49

Altın fiyatları anlık olarak değişiyor

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.200,51

SATIŞ: 6.201,37

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 39.691,70

SATIŞ: 40.441,43

TAM ALTIN

ALIŞ: 40.578,00

SATIŞ: 41.103,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 42.642,60

SATIŞ: 43.717,18

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 5.676,35

SATIŞ: 5.961,46

YARIM ALTIN

ALIŞ: 19.777,25

SATIŞ: 20.275,41

Kaynak: Haber Merkezi