Mustafa’nın organları ve korneaları 6 hastaya umut oldu
Amasy’da trafik kazasında yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Mustafa Yalçın’ın (19) organları, ailesi tarafından bağışlandı. Yalçın’ın operasyonla alınan 2 böbrek, karaciğer, akciğer ve korneaları nakil bekleyen hastalara nakledilmek üzere hastanelere gönderildi.
Merkeze bağlı Boğazköy mevkisinde 7 Haziran saat 09.00 sıralarında Mustafa Yalçın (19) yönetimindeki 05 ADC 537 plakalı motosiklet ile Furkan İçöz'ün (22) kullandığı 05 AFC 760 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Mustafa Yalçın'ın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi oğulları Mustafa'nın organlarını bağışlamaya karar verdi.
Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ameliyat sonrası Yalçın'ın karaciğeri İstanbul'a, akciğer Ankara'ya, sol böbrek Trabzon'a, sağ böbrek ve korneaları ise Samsun'a nakil bekleyen hastalara nakledilmek üzere hastanelere gönderildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”