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KONYA Haberleri

Konya’da 15 yaşındaki kız bıçaklandı! Olayda yeni gelişme

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Konya’da 15 yaşındaki kız bıçaklandı! Olayda yeni gelişme
Konya’da 3 yıl önce N.N. (18), sosyal medyadan küfürleşip tartıştığı A.M.Ö.’yü (15) parkta göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan N.N., tutuklandıktan 3 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi sıfatıyla Konya 7. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan N.N. ‘öldürmeye teşebbüs’ suçunda değil ‘kasten yaralama’ suçunda cezalandırıldı. Mahkeme haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanan N.N.’yi 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan ve bir ortaokul öğrencisinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı kavga davasında mahkeme kararını açıkladı. Sanık çocuk N.N., "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan değil, "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SOSYAL MEDYADAKİ TARTIŞMA PARKTA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, 10 Aralık 2023 tarihinde Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'ndeki Nene Hatun Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre ortaokul öğrencisi A.M.Ö. ile N.N. arasında sosyal medya üzerinden başlayan tartışma ve karşılıklı hakaretler, yüz yüze karşılaşmayla büyüdü. Parkta bir araya gelen iki grup arasında çıkan kavgada muşta ve bıçaklar kullanıldı.

SANIK: KENDİMİ KORUMAK İÇİN BIÇAK ÇEKTİM

Kavga sırasında göğsünden bıçaklanan A.M.Ö. ağır yaralanırken, olayın ardından gözaltına alınan N.N. tutuklandı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan N.N., daha önce tehdit mesajları aldığını öne sürerek kendisini savundu.

N.N. ifadesinde, A.M.Ö.'nün kendisine yönelik öldürme ve bıçaklama tehditlerinde bulunduğunu, olay günü de yanındaki kişilerle birlikte üzerine geldiğini iddia etti. Elinde bıçak bulunan kişilerin saldırısından korktuğunu belirten N.N., kendisini korumak amacıyla yanında taşıdığı ekmek bıçağını çıkardığını, A.M.Ö.'nün nasıl yaralandığını ise hatırlamadığını söyledi.

15 YIL HAPİS TALEBİYLE DAVA AÇILDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından N.N. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuklu olarak yargılanan N.N., yaklaşık 3 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Dava, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi sıfatıyla Konya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

MAHKEME: OLAY KASTEN YARALAMA SUÇUNU OLUŞTURDU

Mahkeme, yargılama sonunda sanığın eyleminin öldürmeye teşebbüs kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Kararda, taraflar arasında öldürmeyi gerektirecek düzeyde önceden gelen bir husumetin bulunmaması, sanığın eylemini sürdürmemesi, darbe sayısı ve yaralanmanın niteliği dikkate alındı.

Mahkeme ayrıca yaralanmanın yaşamı tehlikeye sokmasına rağmen hayati bir organa isabet etmediğine dikkat çekti. Bu gerekçeler doğrultusunda N.N.'nin "nitelikli kasten yaralama" suçunu işlediği kanaatine varıldı. Haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulayan mahkeme, sanığı 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm etti.

SABAH/TOLGA YANIK 

Kaynak: Haber Merkezi

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