AK Parti ile CHP 3 bayram aradan sonra yeniden bayramlaştı
CHP’de mutlak butlan kararı, siyasi partiler arasında bugün yapılacak bayramlaşma programlarına da yansıdı. AK Parti ve CHP üç bayramın ardından yeniden bayramlaşıyor.
Bugün, bayramın ikinci günü partiler arasında bayramlaşma ziyareti gerçekleşiyor.
Ziyaretlerin ana gündem başlığı ise CHP'deki mutlak butlan tartışması, terörsüz Türkiye süreci ve Ortadoğu'daki gelişmeler olacak.
AK PARTİ VE CHP BAYRAMLAŞIYOR
AK Parti ve CHP, belediyelere yönelik soruşturmalar nedeniyle üç bayramdır, bayramlaşmıyordu. En son 2024 Haziran ayında gerçekleşen bayramlaşma sonrası CHP yönetiminde yaşanan değişikliğin ardından iki parti bayramlaşma kararı aldı.
AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti ile CHP bayramlaşma başladı.
TEPKİ GÖSTEREN PARTİLER
Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na mahkeme kararıyla dönmesine tepki gösteren DEM Parti, İYİ Parti, Türkiye İşçi Partisi ve Zafer Partisi CHP'ye gitmeyecek.
ÖZEL MECLİS'TE
CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise TBMM'de ayrı bir bayramlaşma heyeti oluşturdu.
Genel Merkeze gitmeme kararı alan muhalefet partileri, Meclis'teki CHP heyetini ziyaret ederek Özel'e desteklerini ifade edecek.
MHP'NİN BAYRAM PROGRAMI
MHP'de ilk bayramlaşma DSP heyetinin kabulüyle başlayacak.
MHP'yi sırasıyla DEM Parti, AK Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, CHP ve Gelecek Partisi heyetleri de ziyaret edecek.
