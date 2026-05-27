Kurban kesimi sırasında 13 bin 513 kişi hastanelik oldu

Kurban Bayramı`nın birinci gününde kesim sırasında yaralananlar hastanenin yolunu tuttu.
Acil servislerde `acemi kasap` yoğunluğu yaşandı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık tesislerine toplam 13 bin 513 kişinin başvurduğunu açıkladı.
Bakan Memişoğlu, "Süreç boyunca vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyor; yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Bayram mesaisinde fedakârca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." dedi.
