Otomobil ata çarptı: 7 yaralı

Muş-Bingöl kara yolunda seyir halindeki otomobilin aniden yola çıkan ata çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 7 kişi yaralandı.
Kaza, Muş-Bingöl kara yolu üzerindeki Yaygın beldesi yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Muş istikametine seyir halinde olan 16 BPE 420 plakalı otomobil, aniden yola çıkan ata çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil savrulurken, araçta bulunan aynı aileden A.E., H.E., M.E., H.E., H.E., M.E. ve S.E. yaralandı. Yola çıkan at ise olay yerinde telef oldu.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”