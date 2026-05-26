Bakıma götürdüğü sıfır aracında sök tak ve boya işlemleri olduğunu öğrendi! Hukuki süreç başlattı

İstanbul’da yaşayan Rıdvan Bay, engelli çocuğu adına ÖTV muafiyetiyle satın aldığı sıfır kilometre aracını bakım için bıraktığı Toyota yetkili servisten teslim aldıktan sonra araçta boya ve işlem izleri fark etti. Servisin iddiaları kabul etmediğini belirten Bay, ekspertiz raporunda araçta boya ve sök-tak işlemleri tespit edildiğini belirterek hukuki süreç başlattı. Avukat Burhan Kaan Bay, kazanın ardından müvekkiline bilgi verilmediği iddia ederek, “Asıl sorun bilgi verilmeden onarım işlemlerinin yapılması. Burada sadece bir servis kusurundan bahsetmiyoruz. Burada ciddi bir güven ihlali var. Biz bu durumla alakalı gerek ekspertiz raporu gerekse bilirkişi raporlarıyla konuyu ispat edip yargıya taşıyacağız. Olay aslında ortada olmasına rağmen yetkili servis bunu inkar ediyor. Ancak bu durum yargıda elbet ispatlanacaktır“ dedi.

İddiaya göre, Rıdvan Bay, 2025 yılında engelli çocuğu adına ÖTV muafiyeti kapsamında sıfır kilometre araç satın aldı. Bay, en son aracını fren balatalarından gelen ses ve araç iç aksamındaki gürültü şikayeti nedeniyle Bahçelievler'de bulunan Toyota yetkili servise bıraktı. Kendisine işlemlerin aynı gün içerisinde tamamlanacağının söylendiğini bildiren Bay, aracın çeşitli gerekçeler öne sürülerek üç gün serviste tutulduğunu iddia etti. 3 gün sürmesine rağmen aracın bakımdan bir günde çıkarıldığı şeklinde belge düzenlendiğini aktaran Bay, süreç boyunca servis yetkilileriyle görüştüğünü ve kendisine yol testi yapılamadığı ve ustanın serviste olmadığı yönünde açıklamalar yapıldığını belirtti. Aracını üçüncü günün sonunda teslim aldığında ise mesai saatinin sona erdiğini ve aracın yalnızca otopark görevlisi tarafından teslim edilebileceği bildirildi. Aracın bazı bölümlerinde izler ve lekelenmeler fark ettiğini ifade eden Bay, duruma ilişkin net bir açıklama yapılmadığını öne sürdü.

Aracı teslim ettiğindeki sorunların devam ettiğini söyleyen Bay, daha sonra araçlardan anlayan bir arkadaşının uyarısı üzerine araçta boya işlemi yapılmış olabileceğinden şüphelendiğini ifade etti. Bunun üzerine yeniden yetkili servise giderek boya ölçüm testi talep ettiğini belirten Bay, yapılan ölçümlerde araçta boya olduğunun söylendiğini iddia etti. Servisin durumu kabul etmediğini öne süren Bay, daha sonra bir ekspertiz firmasına başvurdu. Ekspertiz raporunda aracın çeşitli bölümlerinde boya ve sök-tak işlemleri bulunduğunun tespit edildiğini belirten Bay, bakımı yapan kişinin de işten çıkarıldığını öğrendiklerini belirtti. Bay, olay sonrası avukatıyla birlikte hukuki süreç başlattı.

"Aracımı 20'si teslim edip 23'ü teslim aldım"

2025 yılında ÖTV muafiyeti kapsamında engelli çocuğu adına sıfır kilometre araç satın aldığını aktaran Rıdvan Bay, "İstanbul Eyüpsultan'da bulunan yetkili bayiden aracımı sorunsuz şekilde teslim aldım. Bahçelievler'de ikamet ettiğim için evime yürüme mesafesinde bulunan yetkili servisi tercih ettim. Aracımın tüm bakımları ve yaşadığı teknik sorunlarla ilgili bugüne kadar başvurduğum tek yer bu yetkili servis oldu. 20 Şubat tarihinde aracımı balatalarından gelen ses ve araç iç aksamındaki gürültü şikayetleri nedeniyle servise teslim ettim. Aynı gün teslim edilmesi gereken araç, çeşitli gerekçeler sunularak ancak üç gün sonra teslim edildi. Bu süreç boyunca servis ile sürekli iletişim halindeydim. Bana önce yol testine çıkılamadığı, ardından ustanın gelmediği söylendi. Üçüncü günün sonunda, bayinin kapanış saatine yakın bir zamanda aranarak aracımı teslim alabileceğim bildirildi. Aracımı 20'si teslim edip 23'ü teslim aldım. Bayiye gittiğimde mesai saati sona ermişti ve muhatap olabileceğim hiçbir yetkiliyi bulamadım. Aracımı otopark görevlisinden teslim aldım. Aracın yanına gittiğimde bazı bölgelerde izler ve özellikle far çevresinde lekelenmeler olduğunu fark ettim. Durumu sorduğumda net bir açıklama yapılmadı, sadece 'arayıp sorarsınız' denilerek araç tarafıma teslim edildi" dedi.

"Biz böyle bir işlem yapmayız, isterseniz hukuki yola başvurabilirsiniz" şeklinde cevap verildi

Bayiden çıkan aracındaki sorunların devam ettiğini söyleyen Bay, "Problemlerinin hiçbirinin giderilmediğini fark ettim. Ertesi gün servis danışmanını arayarak, aracın üç gün serviste kalmasına rağmen sorunların çözülmediğini ifade ettim. Bana uygun bir zamanda ustayla birlikte tekrar yol testine çıkılabileceği söylendi ancak danışman yıllık izne çıkacağını belirterek görüşmeyi sonlandırdı. Yoğun hastane süreci içinde olduğum için servise sürekli gidip gelme imkanım olmuyor. Daha sonra araçlardan anlayan bir arkadaşım, araç üzerindeki lekeleri inceleyince araçta boya işlemi yapılmış olduğunu söyledi. Arkadaşımın da tespiti üzerine iyice kuşku duydum. Ertesi sabah yetkili servise gidip boya ölçüm testi talep ettim. Ben gittiğimde anlamsız hareketler yapmaya başladılar. Durumun farkına vardığımı anladıklarında tavırlarının değiştiğini hissettim. Servis Müdür Yardımcısı Kerim bey geldi, içerdeki yoğunluğa rağmen ilk sıraya beni alıp öncelik tanıdılar ne hikmetse. Boya ölçüm testi yapıldı. Ölçüm sırasında sağ çamurluk ve sağ kapıda boya olduğu söylendi. Ben de aracımı yetkili servis dışında hiçbir yere götürmediğimi belirterek bu durumun nasıl gerçekleştiğini sordum. Ancak bana, ukala bir tavırla 'biz böyle bir işlem yapmayız, isterseniz hukuki yola başvurabilirsiniz' şeklinde cevap verildi" diye konuştu.

"Yetkili servislere de güvenemeyeceksek artık kime güveneceğiz bilmiyorum"

Ardından Bahçelievler'de bulunan bir ekspertize giderek detaylı inceleme yaptırdığını söyleyen Bay, "Ekspertiz sonucunda sağ çamurluğun komple boyalı olduğu, şoför tarafı arka kapıda ise sök-tak işlemi bulunduğu ve iç-dış boyama yapıldığı tespit edildi. Diğer parçaların orijinal olduğu belirtildi. Ekspertiz raporunu aldıktan sonra avukatımla görüşerek hukuki süreci başlattık. Yetkili serviste boya tespiti yapıldığı sırada, o dönemde aracımla ilgilenen personelin çağrılmasını talep ettim ancak ilgili çalışanın işten çıkarıldığını öğrendim. Buna rağmen servis yönetimi durumu kabul etmedi ve sorumluluk almadı. Ben hasar tespiti yapılın, aracın değer kaybının karşılanması, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Zaten olan olmuş. Bari gereken yapılsın. Sıfır kilometre bir araç satın aldım ve yalnızca yetkili servise teslim ettim. Aracıma büyük özen gösteriyorum, kapalı otoparkta tutuyorum ve servis dışında hiçbir yere götürmedim. Yetkili servislere de güvenemeyeceksek artık kime güveneceğiz bilmiyorum" dedi.

"Müvekkilin aracında yapılan işlemlerde her yönden şaibeler mevcut"

Asıl meselenin, kazanın ve onanırım bilgisinin müvekkiline verilmediğini iddia eden Avukat Burhan Kaan Bay, "Burada sadece bir servis kusurundan bahsetmiyoruz. Burada ciddi bir güven ihlali var. Biz bu durumla alakalı gerek ekspertiz raporu gerekse bilirkişi raporlarıyla konuyu ispat edip yargıya taşıyacağız. Hem müvekkilimin zararlarının giderilmesi noktasında hem de ilgililerin gerekli yaptırımlara tabi tutulması noktasında süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Zaten müvekkilin aracında yapılan işlemlerde her yönden şaibeler mevcut. İş emri numarasında araç üç günde teslim edilmesine rağmen aynı gün teslim edilmiş gibi belge düzenleniyor. Müvekkilin aracıyla ilgilenen çalışan işten çıkarılmış. Olay aslında ortada olmasına rağmen yetkili servis bunu inkar ediyor. Ancak bu durum yargıda elbet ispatlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA