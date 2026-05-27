Konya’da tepki çeken görüntü! Yol kenarına böyle bıraktılar

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Şinasi Mahallesi çevre yolu tarafında bazı kişilerin kurbandan kalan atıkları çöp konteynerleriyle bölgeye getirip bıraktığı görüldü. Bölgeden gelen yeni görüntülerde, kurban atıklarının gelişigüzel şekilde çevreye bırakıldığı dikkat çekti.
VATANDAŞLARDAN TEPKİ GELDİ
Mahalle sakinleri, özellikle sıcak havalarda kötü kokuya neden olan görüntülerin çevre kirliliği oluşturduğunu belirterek duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, kurban atıklarının rastgele bırakılmasının hem çevre sağlığını hem de halk sağlığını tehdit ettiğini ifade etti.
SAĞLIK RİSKİ OLUŞTURUYOR
Uzmanlar, açık alana bırakılan hayvansal atıkların sıcak havayla birlikte bakteri ve haşere oluşumuna yol açabileceğine dikkat çekiyor. Bölge sakinleri ise yetkililerden çevrede denetimlerin artırılmasını ve kurban atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmesini talep ediyor.
