Türk Medyasının Yüz Akı KONTV 34. Yayın Yılını Kutluyor

Türkiye'nin ilk ve tek vakıf televizyonu olma özelliğini taşıyan KONTV, yayın hayatındaki 34. yılını geride bırakmanın gururunu yaşıyor.

Kurulduğu günden bu yana milli ve manevi değerlere bağlı yayın anlayışını sürdüren televizyon kanalı, milyonlarca izleyiciye ulaşarak Türk medya dünyasında önemli bir yer edindi.

1991 yılında kuruluş çalışmaları başlatılan KONTV, test yayınlarına 1992 yılında başladı. Düzenli yayın hayatına ise 10 Haziran 1992 tarihinde adım atan kanalın resmi açılışı, 15 Şubat 1993 tarihinde dönemin Başbakanı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafından gerçekleştirildi.

İlk yayınlarını Konya'da Koyunoğlu Müze Binası'nın alt katındaki birimlerde ve Akyokuş'taki stüdyolarında yapan KONTV, başlangıçta bölgesel bir yayın kuruluşu olarak faaliyet gösterdi.

İç Anadolu Bölgesi'nin geniş bir kesimine karasal yayınlarla ulaşan kanal, 2004 yılında TÜRKSAT üzerinden uydu yayınına geçerek ulusal ve uluslararası ölçekte izlenebilir hale geldi.

Yayıncılık alanındaki yatırımlarıyla sürekli gelişen KONTV, günlük 6 saatlik yayın süresinden 24 saat kesintisiz yayın yapan modern bir medya kuruluşuna dönüştü. Habercilikten kültür-sanata, eğitimden dini programlara kadar geniş bir içerik yelpazesi sunan kanal, toplumun farklı kesimlerinden izleyicilerin güvenini kazandı.

KONTV, 2011 yılında kurulan Anadolu Medya Grup Vakfı bünyesinde faaliyetlerini sürdürmeye devam etti.

Yeni Konya Gazetesi, Konya FM, Konhaber.com, yenikonya.com.tr ve MİRAJANS'ın da yer aldığı vakıf çatısı altında güçlü bir medya yapılanması oluşturuldu. Vakfın günümüzde hizmet verdiği modern medya kompleksi ise 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.

34.kuruluş yıl dönümü dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Anadolu Medya Grup Vakfı Başkanı Ahmet Özer, KONTV'nin ilk günkü heyecanını koruyarak yayın hayatına devam ettiğini söyledi. Vakıf yayıncılığı anlayışını medya alanında yaşatmaya çalıştıklarını belirten Özer, doğru ve güvenilir habercilikten taviz vermeden yayınlarını sürdürdüklerini ifade etti.

KONTV'nin bugün Türkiye'nin en çok takip edilen televizyon kanalları arasında bulunduğunu kaydeden Özer, 34 yıllık süreçte kuruma emek veren tüm çalışanlara teşekkür etti.

Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çok sayıda siyasetçi, bürokrat, akademisyen, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş da kutlama mesajları yayımladı.

Kaynak: Haber Merkezi