Konya’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, Konya-Ankara kara yolu üzerinde, sanayi sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada araçta bulunan K.A.V. ve H.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından güvenlik güçleri tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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