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Ankara’da 17 yıl önce çalınan traktör Yozgat’ta bulundu

Ankara’da 17 yıl önce çalınan traktör Yozgat’ta bulundu
Ankara’da 2009 yılında çalınan traktör, 17 yıl sonra Yozgat’ın Çekerek ilçesinde akü değişimi sırasında yapılan jandarma denetimiyle bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Ankara'da ikamet eden İsmail ve Ayhan Ük kardeşlerin tarım işlerinde kullandıkları traktör, 2009 yılında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. O dönem yapılan başvurulardan sonuç alamayan kardeşlere, Çekerek İlçe Jandarma Komutanlığından telefonla ulaşılarak traktörlerinin bulunduğu bilgisi verildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki yediemin otoparkına giden Ük kardeşler, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından traktörlerini teslim aldı.

Akü değişimi çalıntı aracı ortaya çıkardı

Traktörün bulunma sürecine ilişkin bilgi veren İsmail Ük, aracın Çekerek ilçesine bağlı bir köyde bir kişi tarafından babasına hediye olarak satın alındığını belirtti.

Ük, sürecin gelişimini şu sözlerle aktardı:

"Traktörü alan kişi, çalışmadığı için araca yeni bir akü almaya karar veriyor. Bu esnada jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetim ve incelemede durumdan şüpheleniliyor. Traktörün üzerindeki Çankırı tescilli plakanın sahte olduğu belirlenince şase numarası üzerinden sorgulama yapılıyor. Yapılan inceleme neticesinde traktörün bize ait olduğu ortaya çıkıyor."

"Hukuki mücadelemi sürdüreceğim"

Traktörün çalınmasıyla uzun yıllar mağduriyet yaşadıklarını ifade eden Ük, davanın zamanaşımı nedeniyle kapatıldığını ancak hukuki süreci yeniden başlatacağını söyledi.

Ük, "O dönem yaptığımız müracaatlarda, traktörlerin tespiti zor olduğu için bulunmasının güç olduğu söylenmişti. Aradan geçen 17 yılda büyük eziyet çektik, bağ bahçe işlerimizi ortaklaşa ya da başkalarından rica ederek yürütmek zorunda kaldık. Dosyanın zamanaşımına uğradığı belirtildi ancak 15 gün içinde mahkemeye dilekçe vererek süreci yeniden başlatacağım ve hakkımı arayacağım." diye konuştu.

Yıllar sonra traktörlerine kavuşmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Ük, güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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