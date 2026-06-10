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KONYA Haberleri

Konya siyasetinde görev değişimi!

Cumali Özer
Muhabir

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Konya siyasetinde görev değişimi!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından yapılan açıklamayla Konya ve Kilis il teşkilatlarının feshedildiği duyurulurken, MHP Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü atandı. Atamanın ardından parti binasında devir teslim töreni gerçekleştirildi.

DEVİR TESLİM TÖRENİ DÜZENLENDİ

MHP Konya İl Başkanlığı binasında düzenlenen törene, görevini devreden eski İl Başkanı Remzi Karaarslan ve yönetim kurulu üyelerinin bir bölümü ile yeni İl Başkanı Sedat Göncü ve yeni yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Görevi devralan Sedat Göncü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tensipleriyle bu göreve getirildiğini belirterek teşekkür etti. İl başkanlığı görevinin büyük bir onur olduğu kadar önemli bir sorumluluk da taşıdığını vurgulayan Göncü, ülkücü harekete emek veren isimlerin mirasını yaşatmak için çalışacaklarını ifade etti.

MHP'nin kardeşliğin, birlik ve beraberliğin adresi olduğunu belirten Göncü, Selçuklu'nun başkenti Konya'da dava arkadaşlarıyla birlikte kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Yeni İl Başkanı, bugüne kadar partiye hizmet eden Remzi Karaarslan ve yönetimine teşekkür ederek, Konya'da MHP'nin başarısını daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından eski İl Başkanı Remzi Karaarslan'a çiçek takdim edilirken, devir teslim töreni hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

(Cumali Özer)

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