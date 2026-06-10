Konya’da KOMEK personeli hayatını kaybetti

Akşehir KOMEK bünyesinde görev yapan 43 yaşındaki Coşkun Yelboğa, dün sabah saatlerinde mesaisi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
GÖREVİ BAŞINDA RAHATSIZLANDI
Edinilen bilgilere göre, Akşehir KOMEK personeli olarak görev yapan Coşkun Yelboğa, sabah saatlerinde iş yerinde aniden rahatsızlandı. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yelboğa'nın vefatı, çalışma arkadaşları ve yakınları arasında büyük üzüntüye neden oldu.
CENAZESİ BUGÜN DEFNEDİLECEK
Merhum Coşkun Yelboğa'nın cenazesi, bugün öğle namazının ardından Hasan Paşa İmaret Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Nasreddin Hoca Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
AKŞEHİR'DE ÜZÜNTÜYLE KARŞILANDI
43 yaşında hayata veda eden Coşkun Yelboğa'nın vefat haberi, Akşehir'de sevenleri, mesai arkadaşları ve yakınları tarafından derin üzüntüyle karşılandı.
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