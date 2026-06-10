Konya’daki mezarlığa belediyeden müdahale!

Konya'nın Çumra ilçesindeki Musalla Mezarlığı'nda tespit edilen evcil hayvan mezarı, ilgili mevzuat hükümleri ve mezarlıkların kullanım amacı doğrultusunda kaldırıldı. Yetkililer, mezarlık alanlarının yalnızca insan defin işlemleri için ayrıldığını belirterek gerekli işlemlerin uygulandığını açıkladı.
MEZARLIKLARIN KULLANIM AMACI HATIRLATILDI
Konuya ilişkin yapılan açıklamada, mezarlıkların yalnızca insan definlerinin gerçekleştirildiği resmi ve manevi değeri yüksek alanlar olduğuna dikkat çekildi. Bu kapsamda yapılan incelemelerde tespit edilen evcil hayvan mezarının mevzuata aykırı olduğu değerlendirilerek kaldırıldığı ifade edildi.
BELEDİYE VE PERSONELE TEŞEKKÜR
Açıklamada, sürecin titizlikle yürütülmesinde görev alan Çumra Belediyesi ekipleri ile mezarlık personeline teşekkür edildi. Yetkililer, mezarlıkların düzeninin korunması adına çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
VATANDAŞLARA HASSASİYET ÇAĞRISI
Yetkililer, tüm vatandaşlardan mezarlıkların kutsiyetine ve kullanım amacına uygun davranmalarını istedi. Mezarlıkların manevi değerinin korunmasının toplumsal sorumluluk olduğuna işaret edilen açıklamada, bu alanların düzenine zarar verebilecek uygulamalardan kaçınılması gerektiği belirtildi.
(Cumali Özer)