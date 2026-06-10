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KONYA Haberleri

Konya’da çalışan gençler esnaf kahvaltısında buluştu

Ali Asım Erdem
Muhabir

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Konya’da çalışan gençler esnaf kahvaltısında buluştu

Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Çalışan Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen "Simitler Bizden, Çaylar Sizden Esnaf Kahvaltı Buluşmaları” programında çalışan gençlerle bir araya geldi.

GENÇLERLE SABAH KAHVALTISINDA BULUŞTU

Düzenlenen program kapsamında esnaf ve çalışan gençlerle kahvaltıda buluşan Başkan Pekyatırmacı, gençlerin talep ve önerilerini dinledi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte, gençlerin çalışma hayatına ilişkin görüşleri de değerlendirildi.

TALEP VE ÖNERİLER DİNLENDİ

Kahvaltı programında gençlerle sohbet eden Pekyatırmacı, üretime katkı sunan gençlerin düşüncelerine önem verdiklerini belirterek, bu tür buluşmaların karşılıklı iletişimi güçlendirdiğini ifade etti.

"SABAHIN BEREKETİNİ PAYLAŞTIK”

Programla ilgili açıklamada bulunan Başkan Ahmet Pekyatırmacı, "Konya Çalışan Gençlik Meclisimizin organize ettiği ‘Simitler Bizden, Çaylar Sizden Esnaf Kahvaltı Buluşmaları' programında çalışan genç kardeşlerimizle bir araya geldik. Sabahın bereketini paylaşırken hem sohbet ettik hem de emekleriyle üretime katkı sağlayan gençlerimizin taleplerini ve düşüncelerini dinledik” dedi.

GENÇLERE BOL KAZANÇ TEMENNİSİ

Alın teriyle üretime katkı sağlayan gençlere teşekkür eden Pekyatırmacı, "Alın teriyle şehrimizin kalkınmasına katkı sunan tüm kardeşlerime hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

(Ali Asım Erdem)

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