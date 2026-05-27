Konya’da “pes’’ dedirten olay! Ailesine dehşeti yaşattı

Konya'da yaşayan Hasan Hüseyin I. (40), cezaevinden tahliye olduktan yalnızca 4 gün sonra eşi Fatma I.le oğlu A.I.'ya (16) şiddet uyguladı. Tartışmanın büyümesi üzerine anne ve oğlunu darbeden Hasan Hüseyin I., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BIÇAKLA TEHDİT ETTİ

Olayla ilgili ifade veren A.I., babasının eline aldığı bıçakla annesinin üzerine yürüdüğünü, kendisinin de annesini korumak için araya girdiğini söyledi. Fatma I. ise yaşananları şöyle anlattı:

"Eşim hazırladığım kahvaltıyı yetersiz buldu. Evde başka yiyecek olmadığını söyleyince küfredip omzuma yumruk attı. Daha sonra bıçak alarak beni ve oğlumu tehdit etti.

MERDİVENLERDEN DÜŞTÜ

Evden çıkmaya çalışırken yere düştüm, aramızda arbede yaşandı. Kaçarken merdivenlerden yuvarlandım. Dışarı çıktıktan sonra beni zorla tekrar eve götürdü. Evde oğluma saldırdı. Boşanmak istediğimde ise beni, ailemi öldürmekle ve çocuklarımı elimden almakla tehdit etti.”

MAHKEMEDEN HAPİS CEZASI

Yargılama sonunda Hasan Hüseyin I.'a, eşi ve oğluna yönelik "silahlı tehdit” suçundan 2 yıl 6 ay, oğluna karşı "basit yaralama” suçundan 9 ay, eşine yönelik "kadına karşı basit yaralama” suçundan ise 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi'nin cezayı onamasının ardından Işık'ın yeniden cezaevine gönderildiği öğrenildi.

