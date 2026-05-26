GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,969 TL
EURO
53,323 TL
STERLİN
62,017 TL
GRAM
6.725 TL
ÇEYREK
11.024 TL
YARIM
21.993 TL
CUMHURİYET
43.595 TL
KONYA Haberleri

Konya’da yonca hasadı neden gecikti? Üretici neyi bekliyor?

Bekir Turan
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da yonca hasadı neden gecikti? Üretici neyi bekliyor?

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Süleyman Soylu, Türkiye'nin en önemli yonca üretim merkezlerinden biri olan Konya - Aksaray hattında yağışlı hava koşullarının birinci biçimleri geciktirdiğini söyledi.

Soylu, bölgede etkili olan yağışların tarımsal faaliyetleri doğrudan etkilediğini belirterek, üreticilerin hava şartlarını yakından takip ettiğini ifade etti.

ÜRETİCİLER HAVA ŞARTLARINI BEKLİYOR

Bölgedeki üreticilerin tarlalara girebilmek için uygun zeminin oluşmasını beklediğini kaydeden Soylu, yağışların devam etmesi nedeniyle birçok alanda ilk biçimlerin henüz yapılamadığını dile getirdi.

Yonca üretiminde zamanlamanın kalite açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Soylu, gecikmenin verim ve kalite üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

İLK BİÇİMLER BAYRAM SONRASINA KALDI

Süleyman Soylu, "Türkiye'nin en önemli yonca üretim bölgesi Konya - Aksaray hattında yağışlı periyot birinci biçimleri oldukça geciktirdi. Çoğu üreticimiz şartlar uygun olursa bayramdan sonra ilk biçimlere başlayacak” ifadelerini kullandı.

Üreticiler ise önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması ve yağışların azalmasıyla birlikte biçim sezonunun başlamasını umut ediyor.

(Bekir Turan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER