Konya’da yonca hasadı neden gecikti? Üretici neyi bekliyor?

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Süleyman Soylu, Türkiye'nin en önemli yonca üretim merkezlerinden biri olan Konya - Aksaray hattında yağışlı hava koşullarının birinci biçimleri geciktirdiğini söyledi.
Soylu, bölgede etkili olan yağışların tarımsal faaliyetleri doğrudan etkilediğini belirterek, üreticilerin hava şartlarını yakından takip ettiğini ifade etti.
ÜRETİCİLER HAVA ŞARTLARINI BEKLİYOR
Bölgedeki üreticilerin tarlalara girebilmek için uygun zeminin oluşmasını beklediğini kaydeden Soylu, yağışların devam etmesi nedeniyle birçok alanda ilk biçimlerin henüz yapılamadığını dile getirdi.
Yonca üretiminde zamanlamanın kalite açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Soylu, gecikmenin verim ve kalite üzerinde etkili olabileceğini söyledi.
İLK BİÇİMLER BAYRAM SONRASINA KALDI
Süleyman Soylu, "Türkiye'nin en önemli yonca üretim bölgesi Konya - Aksaray hattında yağışlı periyot birinci biçimleri oldukça geciktirdi. Çoğu üreticimiz şartlar uygun olursa bayramdan sonra ilk biçimlere başlayacak” ifadelerini kullandı.
Üreticiler ise önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması ve yağışların azalmasıyla birlikte biçim sezonunun başlamasını umut ediyor.
(Bekir Turan)