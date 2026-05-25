- Güncelleme Tarihi:

Konya sokaklarının unutulmaz ismi Sultan Abla’dan üzen haber

Konyalıların yakından tanıdığı ve sevgiyle "Sultan Abla” diye seslendiği Sultan Özcan, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir zor günler geçiriyordu. Daha önce Mevlana Caddesi'nde fenalaşarak bayılan Sultan Abla, çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılmıştı. İlerleyen günlerde yeniden rahatsızlanan Özcan'ın bir kez daha tedavi altına alındığı öğrenilmişti.

SAĞLIK DURUMU EL VERİRSE ÇARŞIYA ÇIKACAK

Edinilen bilgilere göre Sultan Özcan'ın sağlık durumunun yakından takip edildiği ve bu nedenle bayram sonrasında bakım evine yerleştirileceği öğrenildi. Yakını tarafından yapılan açıklamada, "İyileşirse izin alıp yine çarşıya çıkaracağız. Ancak sağlık durumu elvermezse artık sokaklarda dolaşamayacak” ifadelerine yer verildi.

KIRMIZILI KADIN'IN HİKAYESİ

Konya'da birçok kişinin tanıdığı Sultan Özcan, yıllardır baştan ayağa kırmızı kıyafetler giymesiyle dikkat çekiyordu. Kırmızı elbisesi, kırmızı şapkası ve kırmızı çantasıyla kent merkezinde dolaşan Sultan Abla, zamanla Konya'nın renkli simalarından biri haline geldi.

Özellikle çocukların ve esnafın büyük sevgi gösterdiği Sultan Özcan, her gün düzenli olarak şehir merkezine gelmesiyle tanınıyordu. Zafer Meydanı ve Alaaddin çevresinde sık sık görülen Sultan Abla, Konyalıların hafızasında unutulmaz isimlerden biri olarak yer aldı.

 

 

Kaynak: Haber Merkezi

