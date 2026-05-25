Konya’da 3 kişinin saldırısına uğradı! 12 yaşındaki çocuğun çene kemiği kırıldı

Konya’da okul çıkışı 3 kişinin saldırısına uğrayan ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki H.E.K.’ün çene kemiği 2 yerden kırıldı. Çenesine 6 vida takılan talihsiz çocuğun bir süre sıvı gıdalarla besleneceği öğrenildi. Baba Mustafa K., oğluna bunu yapanların cezasız kalmamasını istediklerini söyledi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşanan akran şiddeti olayı büyük tepki topladı.

İddiaya göre Şehit Mustafa Çuhadar Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi H.E.K., geçtiğimiz cuma günü okul çıkışında eve gitmek için otobüs durağına geçti. Bu sırada yanına aynı okulda öğrenim gören 3 çocuk geldi. Çocuklardan biri H.E.K.'e yumruklarla saldırdı. Ağır darbe alan öğrenci, çevrede bulunan arkadaşlarının yardımıyla kurtarıldı.

ÇENESİ KIRILDI

Arkadaşları tarafından evine götürülen H.E.K., daha sonra babası tarafından hastaneye kaldırıldı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan kontrollerde çocuğun çenesinde iki ayrı kırık olduğu belirlendi. Acil ameliyata alınan H.E.K.'ün çenesine 6 vida takıldığı ve metal plakalar yerleştirildiği öğrenildi. Talihsiz öğrencinin yaklaşık 6 ay boyunca sadece sıvı gıdayla besleneceği, ilerleyen süreçte ikinci bir ameliyat daha geçireceği belirtildi.

ŞÜPHELİNİN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Olay sonrası saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen çocuğun sosyal medya paylaşımı ise tepkilere neden oldu.

Şüpheli öğrencinin bir dövüşçü fotoğrafının altına, "Okulda kavga etmediğiniz için bizi güçsüz sanıyorlar, çocuğu tek yumrukta yere serince…” ifadelerini yazdığı iddia edildi. Baba Mustafa K., saldırganlardan şikayetçi olduklarını belirterek sorumluların cezasız kalmamasını istedi. Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

SABAH/TOLGA YANIK

