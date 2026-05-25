Konya’nın bir ilçesinde tarlalar sular altında kaldı! Dereler taştı

Konya'nın Karapınar ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak yağış, tarım arazilerini ve yerleşim yerlerini olumsuz etkiledi. Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerinden biri olarak bilinen Karapınar'da, sağanak sonrası oluşan manzara dikkat çekti.
İlçenin birçok bölgesinde etkisini gösteren yağışlar nedeniyle tarlalar su altında kaldı, çiftçiler ise arazilere giremez hale geldi. Özellikle İnoba Yaylası'nda başlayan yoğun yağış sonrası dereler taştı. Dağlardan gelen suların etkisiyle tarım alanlarında büyük su birikintileri oluştu.
Yazamca mevkiinde ise taşkın suları yerleşim yerlerini etkiledi. Bölge halkı, ağıllarda bulunan hayvanların zarar görmemesi için yoğun çaba harcadı. Köy içerisinden geçen sel suları bazı alanları suyla kapladı.
Türkiye'nin kurak bölgeleri arasında yer alan Karapınar'da suyla dolan arazilerde vatandaşlar traktör kullanarak ilerlemeye çalıştı. Bazı çiftçiler ise tarlalarda oluşan su birikintileri nedeniyle gübreleme ve ekim gibi tarımsal faaliyetlerini gerçekleştiremediklerini ifade etti.
