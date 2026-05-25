Okulların kapanış tarihi 2026: Okullar ne zaman kapanacak, karne günü ne zaman?

Okulların kapanış tarihi, yaz tatili öncesinde plan yapan milyonlarca öğrenci ve veli tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı akademik çalışma takvimiyle birlikte karne günü ve yaz tatili tarihi belli oldu. Peki, 2026 okullar ne zaman kapanacak, karne günü ne zaman? İşte detaylar...

2025-2026 eğiti öğretim yılının sona ermesine kısa bir zaman kala, yaz tatili için tarih araştırmaları başladı. Karnelerini aldıktan sonra 3 aylık tatil dönemine girecek olan öğrenciler, gözlerini okulların kapanacağı tarihe çevirdi. Peki, okullar ne zaman kapanacak, karne günü ne zaman? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 iş takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. Buna göre; 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayan ikinci dönem, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Okullar, 26 Haziran günü öğrencilerin karnelerini almasıyla birlikte yaz tatiline girecek. KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK? Okul kapanış günü olan 26 Haziran 2026 sabahı öğrenciler karnelerini almaya başlayacak. Karneler genellikle saat 10.00 ile 11.00 saatleri arasında dağıtılmaya başlıyor. Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!